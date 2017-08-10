Луан, Неймар и Жулиану - в заявке сборной Бразилии на матчи с Эквадором и Колумбией

Тренерский штаб сборной Бразилии объявил заявку национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира против Эквадора и Колумбии. Встречи пройдут 31 августа и 5 сентября. Напомним, что в состав попал нападающий "Гремиу" Луан, который может перейти в "Спартак"​.

Состав сборной Бразилии:

вратари - Алиссон ("Рома"), Кассиу ("Коринтианс"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

защитники – Дани Алвес ("ПСЖ"), Маркиньюс ("ПСЖ"), Тиягу Силва ("ПСЖ"), Фагнер ("Коринтианс"), Марселу ("Реал"), Родригу Кайю ("Сан-Паулу"), Филипе Луис ("Атлетико"), Миранда ("Интер");

полузащитники - Фернандинью ("Манчестер Сити"), Каземиру ("Реал"), Жулиану ("Зенит"), Паулинью ("Гуанчжоу Эвергранд"), Филиппе Коутинью ("Ливерпуль"), Ренату Аугусту ("Бейцзин Гуоань"), Виллиан ("Челси"), Луан ("Гремио");

нападающие - Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Тайсон ("Шахтер"), Неймар ("ПСЖ"), Роберту Фирмину ("Ливерпуль").