11:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ловре Калинич: "ВАР помогает судьям, поэтому пенальти стали назначать чаще"


Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич поделился мнением, почему на ЧМ-2018 часто назначают пенальти.

- Система ВАР помогает судьям, поэтому пенальти стали назначать чаще, но одиннадцатиметровый - это все равно не стопроцентный гол, - цитирует вратаря "Р-Спорт". - Даже когда пенальти назначен, шансы всегда 50 на 50.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180624/1138454762.html

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