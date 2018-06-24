Ловре Калинич: "ВАР помогает судьям, поэтому пенальти стали назначать чаще"

Вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич поделился мнением, почему на ЧМ-2018 часто назначают пенальти.

- Система ВАР помогает судьям, поэтому пенальти стали назначать чаще, но одиннадцатиметровый - это все равно не стопроцентный гол, - цитирует вратаря "Р-Спорт". - Даже когда пенальти назначен, шансы всегда 50 на 50.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018