Ловре Калинич: "Счастлив, что Хорватия обыграла Аргентину, но чемпионат мира на этом не заканчивается"

Голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии на ЧМ-2018.

- Хотим побеждать в каждом матче, хотим взять три очка в матче с Исландией. Стараемся показать свой максимум в каждой игре независимо от соперника. Все в нашей команде были счастливы после матча с Аргентиной (3:0), но чемпионат мира не заканчивается на одной игре, - цитирует вратаря "Р-Спорт". - Обязаны продолжать в том же духе, если хотим добиться чего-то серьезного. С тех пор как сборную возглавил Златко Далич, мы показываем хорошие результаты. Надеюсь, что это продолжится.

Матч Исландия - Хорватия состоится 26 июня в Ростове-на-Дону и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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