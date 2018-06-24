Ловре Калинич: "Счастлив, что Хорватия обыграла Аргентину, но чемпионат мира на этом не заканчивается"

Голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии на ЧМ-2018.
- Хотим побеждать в каждом матче, хотим взять три очка в матче с Исландией. Стараемся показать свой максимум в каждой игре независимо от соперника. Все в нашей команде были счастливы после матча с Аргентиной (3:0), но чемпионат мира не заканчивается на одной игре, - цитирует вратаря "Р-Спорт". - Обязаны продолжать в том же духе, если хотим добиться чего-то серьезного. С тех пор как сборную возглавил Златко Далич, мы показываем хорошие результаты. Надеюсь, что это продолжится.
Матч Исландия - Хорватия состоится 26 июня в Ростове-на-Дону и начнется в 21.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180624/1138454762.html