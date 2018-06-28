Лотар Маттеус: "Возможно, Лев позвал не тех игроков"

Бывший капитан сборной Германии, чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус, ставший участником матча в Парке футбола в Москве, критично отозвался о выступлении немецкой команды на чемпионате мира-2018 в России.

- В последний год события в сборной Германии развивались не лучшим образом. Лев проделал отличную работу, но надо внимательно проанализировать последний этап подготовки. Это его ошибка. Возможно, позвал не тех игроков. Но это и ошибка игроков тоже. Не было страсти, не было общего языка на поле. Все то, что принесло нам победу четыре года назад.

-Вас сильно задел этот результат?

-Послушайте, если вы играете так, как Германия играла с Кореей, вам нечего делать в плей-офф. Это надо понимать.

- Что будет дальше?

- Эта игра никого не устроила. Ни игра, ни результат. Надо делать выводы, почему четыре года назад в Бразилии было так, а теперь иначе.

- Лев должен уйти?

- Рано об этом говорить. Пусть тренер и федерация сядут и все внимательно проанализируют. Лев здорово поработал в последние 12 лет, каждый раз доходил очень далеко, выиграл чемпионат мира, но что-то пошло не так. Спешить с решениями точно не надо. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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