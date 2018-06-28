Лотар Маттеус: "Вижу у сборной России характер"

Бывший капитан сборной Германии, чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус признался, что не удивлен хорошим стартом ЧМ-2018 в исполнении сборной России. По его словам, у россиян есть шансы в матче 1/8 финала с Испанией.

- Как вам Россия?

- Не удивлен такому бодрому старту. Вижу, какой характер у России. Даже против Уругвая ваша команда выглядела хорошо, несмотря на счет. Играла с душой и страстью. Думаю, болельщики должны были быть счастливы, что у них такая сборная. Впереди сложный матч, Испания – фаворит, но на этом чемпионате мира все возможно. Надо верить, поддерживать боевой дух и сыграть так же самоотверженно, как в группе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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