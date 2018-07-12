Лотар Маттеус: "Сборная России достойно представила страну на домашнем ЧМ"

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус считает, что игроки сборной России сумели справиться с напряжением, связанным с проведением чемпионата мира на их родине. Команда под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– По поводу перспектив российской сборной перед турниром было много спекуляций, это могло помешать команде, – цитируют "Известия" Маттеуса. – Здорово, что ваши футболисты справились с напряжением и достойно представили страну на домашнем турнире.

– Ваша жена – русская. Испытываете особенные чувства, когда находитесь в нашей стране?

– Мне очень нравится в России. Я буквально стал фанатом этой страны с момента знакомства с супругой. Здесь мне всегда оказывают теплый прием и относятся ко мне с любовью.

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