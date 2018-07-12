10:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лотар Маттеус: "Сборная России достойно представила страну на домашнем ЧМ"


Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус считает, что игроки сборной России сумели справиться с напряжением, связанным с проведением чемпионата мира на их родине. Команда под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти).

– По поводу перспектив российской сборной перед турниром было много спекуляций, это могло помешать команде, – цитируют "Известия" Маттеуса. – Здорово, что ваши футболисты справились с напряжением и достойно представили страну на домашнем турнире.

– Ваша жена – русская. Испытываете особенные чувства, когда находитесь в нашей стране?

– Мне очень нравится в России. Я буквально стал фанатом этой страны с момента знакомства с супругой. Здесь мне всегда оказывают теплый прием и относятся ко мне с любовью.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://iz.ru/765649/sevastian-terletckii-timur-ganeev/igroki-sbornoi-rossii-dostoino-predstavili-stranu

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ