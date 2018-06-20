Лотар Маттеус: "На чемпионате мира в России дисциплинированный и справедливый футбол"

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус отметил, что доволен проходящим в России чемпионатом мира​. По его словам, команды демонстрируют хороший уровень игры и преподносят сюрпризы.

– Все сборные уже сыграли по матчу, поэтому самое время подвести первый предварительный итог чемпионата. Нужно сразу сказать, что турнир меня очень радует, – цитирует Маттеуса lanacion.com.ar. – Это дисциплинированный и справедливый футбол. Пока не было ошибок, сделанных со злым умыслом, а cистема видеопомощи арбитрам (VAR) пока работает правильно. Хотя я бы принял другое решение в двух или трех случаях.

На чемпионате хороший уровень игры, а сборные, которые считаются "малыми", также могут удивить. Не думаю, что какая-то из этих команд станет чемпионом, но они могут побороться с фаворитами.

За исключением Саудовской Аравии, ни одна команда не провалилась. Это показывает, что мировой футбол становится ровным. Скорость и физика игроков растут. Уровень игры команд, не претендующих на победу, становится все лучше. Именно из-за этого фавориты испытывают трудности.