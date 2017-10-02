Лоренцо Инсинье: "Мы не боимся стыковых матчей"

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата мира 2018 года заявил, что команда намерена попасть на турнир в России через стыковые игры. За два тура до завершения квалификации четырехкратные чемпионы мира занимают второе место в группе G, набрав 19 очков. Отставание от лидирующей Испании составляет 3 балла.

– Стыковые матчи? Мы их не боимся, – цитирует Rai Sport Инсинье. – Мы постараемся справиться с этим лучшим образом и попасть на чемпионат мира. Я постараюсь отдать национальной команде все, потому что я всегда мечтал об этом (выступлении на чемпионате мира. – Прим. "СЭ").

В предстоящих матчах сборная Италии сыграет с Македонией (6 октября, дома) и Албанией (9 октября, на выезде).