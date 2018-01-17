Лоран Блан: "Через полгода центр всего мира переместится в Россию"

Бывший главный тренер сборной Франции, чемпион мира 1998 года Лоран Блан выразил уверенность в том, что чемпионат мира сделает жизнь россиян не похожей ни на что другое. Известный специалист отметил, что 20 лет назад, за полгода до начала мирового первенства во Франции, его соотечественники тоже не представляли, что их ждет.

- Через несколько месяцев в России пройдет событие, которое сделает вашу жизнь ни на что не похожей, - цитирует ТАСС Блана. - Мужчины и женщины, молодые и пожилые люди переживут экстраординарное событие, поверьте мне.

Хочу, чтобы вы прочувствовали то, что Франция пережила в 1998 году. Тогда, за полгода до турнира, мы не сильно себе представляли, какое событие нас ждет. Но как только наступил июнь, мы поняли, какого масштаба событие принимаем. Через полгода центр всего мира переместится в Россию.

Напомним, мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2018

14 июня. Москва. "Лужники" - Россия - Саудовская Аравия

19 июня. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург" - Россия - Египет

25 июня. Самара. "Самара Арена" - Уругвай - Россия