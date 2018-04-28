15:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лопырева встретилась с членами федерации футбола Японии

9

Посол чемпионата мира Виктория Лопырева встретилась с членами федерации футбола Японии в Токио. На мероприятии присутствовали также Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва.

- Очень тепло нас встретили сегодня в Японской футбольной федерации с Генеральным секретарем Фифа Фатмой Самура и легендарным Джилберто Силва, который выиграл заветный трофей на ЧМ в 2002 году вместе со своей командой Бразилии именно здесь, в Японии, – написала Лопырева в Инстаграме.

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

crazysun78 Что сказали японские члены?/////////Ничего. Языком работала только Вика.

17:06

ostrmaksim

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog

17:03

crazysun78

Что сказали японские члены?

16:59

баламошка

shpasic баламошка смешно пошутил, но очевидно. Твоё "встретилась с генеральной Фифой" так просто умора) Все описалися со смеху) P.S. Табуретко, не учи кресло качаться)

16:30

shpasic

баламошка смешно пошутил, но очевидно.

16:25

индеец_Джо

Не Фёдора же посылать...А иппонцам за счастье рядом постоять.

16:19

Slim Taller

Она уже вся истрепалась встречаться.Всё равно гейши такие не нужны.

16:15

Генри Морган

А что она там забыла?

15:45

shpasic

и с генеральной Фифой.

15:44

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!