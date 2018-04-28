Посол чемпионата мира Виктория Лопырева встретилась с членами федерации футбола Японии в Токио. На мероприятии присутствовали также Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва.

- Очень тепло нас встретили сегодня в Японской футбольной федерации с Генеральным секретарем Фифа Фатмой Самура и легендарным Джилберто Силва, который выиграл заветный трофей на ЧМ в 2002 году вместе со своей командой Бразилии именно здесь, в Японии, – написала Лопырева в Инстаграме.