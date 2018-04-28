Посол чемпионата мира Виктория Лопырева встретилась с членами федерации футбола Японии в Токио. На мероприятии присутствовали также Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва.
- Очень тепло нас встретили сегодня в Японской футбольной федерации с Генеральным секретарем Фифа Фатмой Самура и легендарным Джилберто Силва, который выиграл заветный трофей на ЧМ в 2002 году вместе со своей командой Бразилии именно здесь, в Японии, – написала Лопырева в Инстаграме.
Visiting Japanese Football association 🇯🇵with a FIFA General Secretary Fatma Samoura and legendary @gilbertosilva 🔝⚽️V / Очень тепло нас встретили сегодня в Японской футбольной федерации с Генеральным секретарем Фифа - Фатмой Самура и легендарным Джилберто Силва, который выиграл заветный трофей на ЧМ в 2002 году вместе со своей командой Бразилии именно здесь, в Японии🇯🇵V @fifaworldcup #fifa #ambassador #worldcup
баламошка
crazysun78 Что сказали японские члены?/////////Ничего. Языком работала только Вика.
17:06
ostrmaksim
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog
17:03
crazysun78
Что сказали японские члены?
16:59
баламошка
shpasic баламошка смешно пошутил, но очевидно. Твоё "встретилась с генеральной Фифой" так просто умора) Все описалися со смеху) P.S. Табуретко, не учи кресло качаться)
16:30
shpasic
баламошка смешно пошутил, но очевидно.
16:25
индеец_Джо
Не Фёдора же посылать...А иппонцам за счастье рядом постоять.
16:19
Slim Taller
Она уже вся истрепалась встречаться.Всё равно гейши такие не нужны.
16:15
Генри Морган
А что она там забыла?
15:45
shpasic
и с генеральной Фифой.
15:44