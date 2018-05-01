Лопырева, Водянова и Жилберту Силва привезли Кубок мира во Владивосток

Кубок, вручаемый победителю чемпионата мира, доставлен во Владивосток на самолете утром во вторник, сообщает ТАСС. Специальный борт доставил трофей в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силвы, посла тура кубка Виктории Лопыревой и посла чемпионата мира Натальи Водяновой.

Сам кубок из самолета вынесли в закрытом виде и установили для приветственной церемонии на постамент прямо на взлетной полосе. Гостей здесь встречал глава Приморья Андрей Тарасенко. После небольшой фотосессии для журналистов кубок поместили под стекло, в таком виде он будет во вторник и среду демонстрироваться жителям Владивостока.

Владивосток станет первым городом второго российского этапа тура трофея. Последним городом, который он посетил на первом этапе национального тура в ноябре 2017 года, стал Сочи. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле здания администрации Приморского края 1 мая в 15.30 (8.30 мск).

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, после официального приветствия и флешмоба на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также сопровождающие кубок Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова.