Лопырева в качестве посла чемпионата мира-2018 посетила Бразилию

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева​ посетила Бразилию, где в 2014 году состоялось предыдущее мировое первенство. Встреча прошла в пятницу в штаб-квартире Конфедерации футбола Бразилии в Рио-де-Жанейро.

- Мы сейчас готовимся к чемпионату мира и можем только предполагать, как все будет происходить, - цитирует ТАСС Лопыреву. - А мне было интересно познакомиться с людьми, которые этот опыт уже получили. И посмотреть, что происходит теперь, уже после завершения мероприятия, на какие моменты стоит обратить внимание.

Я, конечно, поспешила сказать, что это чудесный город, который я очень люблю, который славится своим гостеприимством, потому что это юг России. Я с гордостью называю его южной столицей России, и я искренне надеюсь, что нашим бразильским гостям понравится в нашем городе, потому что мы готовились.

Я, как посол чемпионата мира, конечно, главной задачей для себя вижу лично пригласить бразильцев в Россию. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я готова на них ответить, но для меня самое главное, чтобы они приехали к нам и увидели, какие мы и как мы живем, увидели, что мы очень любим гостей и нам есть что показать. Это и исторические достопримечательности, и современная инфраструктура, построенная к чемпионату мира.