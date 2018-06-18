03:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лопырева пригласила Путина на матч Россия - Египет


Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила президента Швейцарии с ничьей команды страны в матче против Бразилии (1:1). Также она пригласила президента России Владимира Путина​ посетить матч национальной команды против Египта.

"Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? P.S. Владимир Владимирович, приходите на Россия - Египет, пожалуйста", - написала Лопырева в Твиттере.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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