Лопырева пригласила Путина на матч Россия - Египет

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила президента Швейцарии с ничьей команды страны в матче против Бразилии (1:1). Также она пригласила президента России Владимира Путина​ посетить матч национальной команды против Египта.

"Поздравила президента Швейцарии с хорошим результатом его сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне президент страны? P.S. Владимир Владимирович, приходите на Россия - Египет, пожалуйста", - написала Лопырева в Твиттере.

Поздравила Президента Швейцарии с хорошим результатом его Сборной. Действительно, как проиграть, если на трибуне Президент страны? 🇨🇭p.s. Владимир Владимирович, приходите на Россия - Египет, пожалуйста ⚽️V 🇷🇺 pic.twitter.com/Z4qSEIcikf – Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 17 июня 2018 г. ​

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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