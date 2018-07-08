03:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лопырева поблагодарила Черчесова


Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поблагодарила главного тренера сборной России Станислава Черчесова за игру команды на турнире. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили в серии пенальти сборной Хорватии - 2:2, 3:4.

"Станислав Саламович, Ты сделал то, что никому не удавалось! У нас появилась национальная Сборная, которая писала футбольную историю России до последней секунды!" - написала Лопырева в Твиттере.

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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