Лопырева поблагодарила Черчесова

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поблагодарила главного тренера сборной России Станислава Черчесова за игру команды на турнире. Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили в серии пенальти сборной Хорватии - 2:2, 3:4.

"Станислав Саламович, Ты сделал то, что никому не удавалось! У нас появилась национальная Сборная, которая писала футбольную историю России до последней секунды!" - написала Лопырева в Твиттере.

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