Лопырева назвала любимого футболиста. И это не Смолов

Телеведущая и посол чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева рассказала, кто из футболистов ей нравится больше всего. Среди перечисленных - все звезды мирового футбола.

- Если говорить о моем любимом игроке во всем мире, я думаю, это Лионель Месси, - приводит Goal.com слова Лопыревой. - Конечно, существует вечное соревнование между Месси и Роналду. Но у меня есть собственное мнение на их счет, и я уважаю обоих. Мне очень нравится и Неймар, потому что он удивительная личность. Он действительно отличный парень. Он знает, как одеваться, мне нравится его стиль. Криштиану, я думаю, слишком прост. Впечатляет своим стилем и Погба, думаю, я бы включила его свой топ-3. Может быть, еще кто-то из итальянского футбола. Грациано Пелле очень красивый. Но если говорить об умениях и о гениальности, то это Месси.

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