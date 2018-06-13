Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании за день до ЧМ-2018

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной команды.

Накануне "Реал" объявил, что Лопетеги возглавит команду после оконания чемпионата мира-2018.

Контракт 51-летнего специалиста со сборной был рассчитан до лета 2020 года. По данным испанских СМИ, "королевский клуб" заплатит за досрочное расторжение соглашения 2 миллиона евро.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Испании в группе B сыграет с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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