Лондон ликует после победы над Колумбией. Фото

В столице Англии после победы англичан над Колумбией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 состоялись празднования. Жители Лондона вышли на улице города и бурно отметили выход команды в 1/4 финала.
"Лондон ликует!" – говорится в сообщении на официальной странице чемпионата мира в Твиттере, где были опубликованы фотографии из Лондона.
Лондон ликует!🙌🙌🙌#ENG #ЧМ2018 pic.twitter.com/LYciTlYeph– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 3 июля 2018 г.
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