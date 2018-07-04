05:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лондон ликует после победы над Колумбией. Фото


В столице Англии после победы англичан над Колумбией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 состоялись празднования. Жители Лондона вышли на улице города и бурно отметили выход команды в 1/4 финала.

"Лондон ликует!" – говорится в сообщении на официальной странице чемпионата мира в Твиттере, где были опубликованы фотографии из Лондона.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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