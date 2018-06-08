Ломбертс рассказал бельгийским СМИ о российских женщинах

Бельгийский защитник "Остенде" Николас Ломбертс рассказал местному изданию о жизни в России. В частности, он рассказывал о матрешках, водке и российских женщинах.

- По крайней мере, женщины там изо всех сил стараются выглядеть хорошо, - приводит издание слова футболиста. Ранее он выступал в России за "Зенит".

Сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2018 в группе G с командами Панамы, Туниса и Англии. Ломбертс в заявку не попал.

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