Ломбертс рассказал бельгийским СМИ о российских женщинах

Бельгийский защитник "Остенде" Николас Ломбертс рассказал местному изданию о жизни в России. В частности, он рассказывал о матрешках, водке и российских женщинах.
- По крайней мере, женщины там изо всех сил стараются выглядеть хорошо, - приводит издание слова футболиста. Ранее он выступал в России за "Зенит".
Сборная Бельгии сыграет на ЧМ-2018 в группе G с командами Панамы, Туниса и Англии. Ломбертс в заявку не попал.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/