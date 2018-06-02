16:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Локомотив" порадовался появлению паровоза в заставке ЧМ-2018


"Локомотив" в англоязычном Твиттере опубликовал скриншот официальной заставки чемпионата мира-2018 - на нем изображен паровоз. Пресс-служба железнодорожников назвала этот кадр самым красивым по версии клуба.

Напомним, официальная заставка ЧМ-2018 была опубликована накануне на Youtube-канале ФИФА. Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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