"Локомотив" порадовался появлению паровоза в заставке ЧМ-2018

"Локомотив" в англоязычном Твиттере опубликовал скриншот официальной заставки чемпионата мира-2018 - на нем изображен паровоз. Пресс-служба железнодорожников назвала этот кадр самым красивым по версии клуба.

Напомним, официальная заставка ЧМ-2018 была опубликована накануне на Youtube-канале ФИФА. Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытия на "Лужниках" встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

The most beautiful thing from the @FIFAWorldCup official TV opening – our version 🚂😏 #WorldCup2018 pic.twitter.com/3GnlRKGc0N – FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 2 июня 2018 г.

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