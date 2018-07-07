12:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Локомотив" хочет увидеть на поле "Фишта" братьев Миранчук и Чорлуку


"Локомотив" в Твиттере предвкушает матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Пресс-служба железнодорожников назвала день игры в Сочи на стадионе "Фишт" самым важным в истории российского футбола.

"Сегодня, пожалуй, главный день в истории нашего футбола, – говорится в подписи к фотографии Антона и Алексея Миранчуков в форме сборной России. – В 21.00 в Сочи сборная России встретится со сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018. Вся страна за вас, ребята!
А мы ждем на поле вот этих двух парней (и еще одного (Ведрана Чорлуку. - Прим. "СЭ") в другой команде)".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия – Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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