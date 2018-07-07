"Локомотив" хочет увидеть на поле "Фишта" братьев Миранчук и Чорлуку

"Локомотив" в Твиттере предвкушает матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Пресс-служба железнодорожников назвала день игры в Сочи на стадионе "Фишт" самым важным в истории российского футбола.

"Сегодня, пожалуй, главный день в истории нашего футбола, – говорится в подписи к фотографии Антона и Алексея Миранчуков в форме сборной России. – В 21.00 в Сочи сборная России встретится со сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018. Вся страна за вас, ребята!

А мы ждем на поле вот этих двух парней (и еще одного (Ведрана Чорлуку. - Прим. "СЭ") в другой команде)".

Сегодня, пожалуй, главный день в истории нашего футбола. В 21:00 в Сочи @TeamRussia встретится со сборной Хорватии в 1/4 финала #ЧМ2018. Вся страна за вас, ребята!

А мы ждём на поле вот этих двух парней 🇷🇺 (и ещё одного в другой команде 🇭🇷) pic.twitter.com/yhLcz2zVoI – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 июля 2018 г.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь