"Локомотив": Чорлука покажет хорватам, где купить футболки Миранчука

"Локомотив" в Твиттере опубликовал шуточный скриншот экрана телефона с поисковыми запросами защитника Ведрана Чорлуки. Сборная Хорватии, за которую выступает игрок обороны, в ночь на 13 ноября завоевала право сыграть на чемпионате мира 2018 года, по сумме двух матчей победив Грецию (4:1 - дома, 0:0 - на выезде).

- Мы подглядели в телефон Ведрана – капитан уже готовится показать Москву партнерам по сборной, - говорится в подписи к скриншоту.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Москве. Хорватия при определении составов групп на мировом первенстве попала в третью корзину вместе с победителем пары Дания - Ирландия, Исландией Коста-Рикой, Тунисом, Египтом, Сенегалом и Ираном.