Лодыгин ждет от сборной России чуда

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин, который сегодня прошёл медосмотр перед началом подготовки к новому сезону, в разговоре с журналистами оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018.

- Чего ждете от турнира РФПЛ-2018/19? - вопрос Лодыгину.

- Эмоции отличные, потому что ожидаешь чего-то нового и особенного, огромного успеха - и командного, и личного.

- Как на команду влияли разговоры об уходе Манчини?

- Самое главное - коллектив, не стоит выделять отдельно ни футболистов, ни тренера. Мы все дорабатывали сезон, пытались показать максимальный результат и концентрировались только на игре. Честно - просто двигались от матча к матчу.

- Вас удивил счет встречи Россия - Саудовская Аравия?

- Было очень приятно, просто классно! Честно говоря, не понимал, почему была такая критика перед началом чемпионата мира. Что бы ни случилось, надо было сначала поддерживать команду. Хотя кто-то может сказать, что, если делать только это, то сборная могла расслабиться. Может быть, те, кто критиковал, разозлили футболистов. Но, думаю, все равно нужно больше позитива. Надо ждать лучшего.

- На сборах получится посмотреть матчи ЧМ?

- Конечно! Не только посмотреть, но и поболеть! Очень переживаю за нашу команду.

- Каков ваш самый оптимистичный прогноз на выступление России?

- Я жду небольшого чуда. Надо верить, только так все получится. (Егор БЫЧКОВ)

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира со счетом 5:0. В двух оставшихся встречах группового этапа она сыграет против Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).



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