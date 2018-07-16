Ллорис объяснил, почему совершил грубую ошибку при втором голе

Голкипер сборной Франции Юго Ллорис объяснил, почему допустил грубую ошибку при втором пропущенном голе в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии (4:2). По его словам, при счете 1:1 такой ляп он бы не совершил. Вратарь завозился с мячом в своей штрафной и подарил его Марио Манджукичу.

- Если бы счет был 1:1, я бы, скорее всего, так не сыграл, - сказал Ллорис. - Но ошибки – часть футбола. В данном случае она произошла в момент, когда игра была сделана. Гораздо важнее, что мне удалось выручить команду при счете 1:1. А в эпизоде со вторым пропущенным голом дело не только во мне, но и в том, что было несколько подряд передач назад. Мы вообще были шокированы в тот момент! Вели в финале со счетом 4:1, толком не имея голевых моментов. Расслабились. После моей ошибки счет стал 4:2 – и мы проснулись, после чего довели матч до логичной победы. (Михаил ГОНЧАРОВ)