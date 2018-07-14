Ллорис назвал матч с Хорватией в финале ЧМ-2018 самым важным в карьере

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис подчеркнул, что его команда будет готова и физически, и психологически к финалу чемпионата мира-2018 против Хорватии.

- Французская команда стала более оборонительной на ЧМ-2018, чем прежде. Сможете убедить всех, что умеете не только защищаться, но и ярко атаковать?

- Стратегия команды – это все-таки ответственность тренера. Нужно отдать должное Дешаму, он все сделал правильно, сотворил чудо. Дидье поменял игроков, изменил наш футбол. Мы вместе нашли лучшее решение.



Талант игроков, усилия и концентрация принесли результат. Надеемся, что завтра вновь получится добиться положительного результата. Это самый важный матч в нашей карьере, будем к нему готовы и физически, и психологически. Речь идет о финале чемпионата мира!

- Франция ликует, понимает, что титул чемпиона мира – совсем рядом. Как не поддаться сейчас эйфории?

- Мы не до конца понимаем, что сейчас происходит во Франции, находимся не там сейчас. Эйфория? Какая-то, может, и была, но перед тем же матчем с Бельгией мы смогли справиться и подойти ответственно.



Мы знаем, что завтра придется непросто. Хорватия показала, что у нее много физических сил, настрой, талантливые футболисты. Мы должны завтра проявить себя как большая, как великая команда, чтобы победить. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь