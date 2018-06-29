Ливни и грозы в Москве должны закончиться к началу матча Испания - Россия

Руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко подчеркнул, что ливни и грозы, которые начнутся в середине дня 1 июля, должны прекратиться к началу матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия в Москве. Встреча пройдет в "Лужниках".

- Первого июля, когда играют в Москве Россия и Испания, температура опустится до плюс 27 градусов, но в Москве с 13 часов будут ливни и грозы, которые, в принципе, к началу матча закончатся, но все равно будет высокая влажность, но может быть нашим игрокам это поможет, - сказал Яковенко.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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