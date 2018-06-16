"Ливерпуль": "Салах готов сыграть с Россией"

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах сможет сыграть в матче со сборной России на ЧМ-2018, сообщает официальный сайт клуба со ссылкой на Федерацию футбола Египта.
- Салах был готов играть и в матче с Уругваем, но мы решили не рисковать, - сказал представитель Федерации. Форвард не вышел на поле в матче, в котором его команда уступила со счетом 0:1. Он получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).
Матч Россия - Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.
Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 19.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/