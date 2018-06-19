"Ливерпуль" пожелал удачи Салаху в матче со сборной России

"Ливерпуль" в Твиттере напомнил болельщикам, что сегодня, 19 июня, игроки клуба Мохамед Салах и Садио Мане в составе своих сборных сыграют на чемпионате мира. Египет первого встретится со сборной России, а Сенегал второго сыграет с Польшей.

"Удачи Садио Мане и Мохамеду Салаху сегодня", - говорится в сообщении мерсисайдцев.

Сенегал Сане проведет матч против Польши в Москве на стадионе "Спартак", начало игры - 18.00 по московскому времени. Россия и Египет Салаха встретятся в Санкт-Петербурге, игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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