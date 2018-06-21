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"Ливерпуль" пожелал Ловрену удачи в матче против Аргентины


"Ливерпуль" пожелал удачи своему хорватскому защитнику Деяну Ловрену в матче группового этапа чемпионата мира против Аргентины. Встреча состоится сегодня в 21:00 в Нижнем Новгороде.

- Удачи сегодняшним вечером, Деян Ловрен!, - сообщается в официальном Твиттере "красных".

Сборная Хорватии выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командами Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).

Аргентина - Хорватия

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