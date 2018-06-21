"Ливерпуль" пожелал Ловрену удачи в матче против Аргентины

"Ливерпуль" пожелал удачи своему хорватскому защитнику Деяну Ловрену в матче группового этапа чемпионата мира против Аргентины. Встреча состоится сегодня в 21:00 в Нижнем Новгороде.
- Удачи сегодняшним вечером, Деян Ловрен!, - сообщается в официальном Твиттере "красных".
Good luck tonight, Dejan Lovren! 👊– Liverpool FC (@LFC) 21 июня 2018 г.
🇦🇷 vs 🇭🇷 (19:00 BST) pic.twitter.com/F7nz440MEZ
Сборная Хорватии выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командами Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов).