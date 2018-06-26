Лионель Месси забил 100-й гол чемпионата мира-2018

Сборная Аргентины в эти минуты проводит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Нигерии.

Счет в игре на 14-й минуте открыл Лионель Месси. Для него это первый забитый мяч на чемпионате мира-2018. Кроме того, 31-летний аргентинец стал автором 100-го гола нынешнего турнира.



Любопытно, что игрок "Барселоны" забивает 100-й гол чемпионата мира третий турнир подряд.



В 2014 году 100-й мяч забил Неймар, в 2010 году - Андрес Иньеста.

Нигерия - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.00 (время московское)