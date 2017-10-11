Лионель Месси: "Такая команда как Аргентина не могла пропустить чемпионат мира"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Эквадором в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что это был важный день для Аргентины. По мнению форварда, национальная команда заслужила право сыграть в России.

- Сегодня был важный день для Аргентины, - приводит AFA слова Месси. - Эта команда полностью заслужила то, чтобы сыграть на чемпионате мира в России. Важно было объединиться ради общей цели. В каждом матче отборочного цикла я отдавал всего себя, вся команда боролась до конца, такая команда не могла пропустить турнир, благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была в заключительных играх.