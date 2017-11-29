19:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лионель Месси: "Собираюсь смотреть церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018"

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что уже начинает думать о возможных соперниках по группе на чемпионате мира-2018. Форвард также добавил, что собирается смотреть церемонию жеребьевки.

– Лично я собираюсь смотреть церемонию жеребьевки, если она не наложится на матч или тренировку, – цитирует пресс-служба ФИФА Месси. – Уже начинаю думать о возможных соперниках по группе.

Напомним, что жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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shpasic

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