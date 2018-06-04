Лионель Месси: "Сборная Аргентина - это всегда кандидат на победу"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси считает, что его команда является кандидатом на победу в предстоящем мировом первенстве. 30-летний форвард также перечислил те сборные, которые, по его мнению, являются фаворитами чемпионата мира.

– Мы должны стараться играть так, как фавориты предстоящего чемпионата мира: Франция, Германия, Бразилия и Испания, – цитирует Месси Paper Magazine. – Аргентинская команда всегда является кандидатом на победу. Мы будем медленно, но решительно продвигаться вперед.

Сборная Аргентины в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Исландией (16 июня, "Спартак"), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).