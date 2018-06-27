Лионель Месси: "Нет ничего лучше, чем быть аргентинцем"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Нигерией в матче чемпионата мира-2018 (2:1) признался, что рад быть аргентинцем. Аргентинцы на последних минутах забили победный гол и вышли в 1/8 финала турнира.

"Я благодарю бога за эту радость и за то прекрасное безумие, которое есть в каждой игре! Нет ничего лучше, чем быть аргентинцем в хорошие и плохие времена", - написал Месси в Инстаграме.

В 1/8 финала чемпионата мира-2018 сборная Аргентины сыграет с Францией. Матч состоится 30 июня в Казани.

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