Лионель Месси: "Мы здорово настрадались"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на пресс-конференции после победы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира над национальной командой Нигерии (2:1) отметил, что его команде пришлось очень тяжело. Капитан провел первый мяч в игре в первом тайме, а победный на 86-й минуте забил защитник Маркос Рохо. В 1/8 финала аргентинцы в субботу, 30 июня, в Казани встретятся с Францией.

– Мы контролировали мяч в первой половине, пытались создавать голевые моменты, – сказал Месси. – Думали, что второй тайм будет таким же, но нам забили. Во втором тайме казалось, что время летит, мы стали нервничать.

– Вы когда-нибудь переживали так сильно?

– Да, мы, правда, здорово настрадались. Когда Рохо забил, нас просто отпустило. Мы знали, что это будет тяжелый вечер, но добились нашей цели. Не думали, что будем так мучиться.

– Что вы думаете о ближайшем сопернике?

– Мы смотрели все матчи сборной Франции. У нее очень сильная команда, хорошие защитники, да и нападающие – взрывные, быстрые. (Гоша ЧЕРНОВ)

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