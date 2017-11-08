Лионель Месси: "Мы не могли позволить себе не попасть на чемпионат мира в России"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью телеканалу TyC Sports, в котором он рассказал о тяжелом отборе на чемпионат мира-2018. По его словам, он возвращался в Испанию после отборочных игр и анализировал то, что нужно сделать для участия на мундиале.
– Я всегда думал, что мы можем выкарабкаться из любых сложностей. При этом я был уверен, что мы победим Венесуэлу, что победим Перу, что у нас нет другого выхода. Но я и представить себе не мог, что оба матча мы сыграем вничью, и все будет зависеть от победы над Эквадором в последнем туре.
Нам стоило огромного труда отобраться на чемпионат мира в Россию, но мы просто не могли позволить себе туда не попасть. Всякий раз я возвращался в Барселону после отборочных игр, пытаясь дать себе отчет, что еще нужно сделать, чтобы гарантировать сборной участие на ЧМ-2018.
takitak
РФС заплатит около одного миллиона долларов сборной Аргентине за товарищеский матч с Россией, передает "Р-Спорт". В Российском футбольном союзе не стали комментировать информацию, ссылаясь на коммерческую тайну. Информацию о гонораре подтвердил матч-агент ФИФА Гильермо Тофони. "Обычно Аргентина просит 2 миллиона долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира", - сказал Тофони. По словам Тофони, участие Месси увеличивает гонорар сборной Аргентины на 35-50%.
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poloskun
Ди Мария, и чувак из Ювентуса все - равно не попадут в немецкие ворота.
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