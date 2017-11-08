Лионель Месси: "Мы не могли позволить себе не попасть на чемпионат мира в России"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью телеканалу TyC Sports, в котором он рассказал о тяжелом отборе на чемпионат мира-2018. По его словам, он возвращался в Испанию после отборочных игр и анализировал то, что нужно сделать для участия на мундиале.

– Я всегда думал, что мы можем выкарабкаться из любых сложностей. При этом я был уверен, что мы победим Венесуэлу, что победим Перу, что у нас нет другого выхода. Но я и представить себе не мог, что оба матча мы сыграем вничью, и все будет зависеть от победы над Эквадором в последнем туре.

Нам стоило огромного труда отобраться на чемпионат мира в Россию, но мы просто не могли позволить себе туда не попасть. Всякий раз я возвращался в Барселону после отборочных игр, пытаясь дать себе отчет, что еще нужно сделать, чтобы гарантировать сборной участие на ЧМ-2018.

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