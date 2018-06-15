Лионель Месси: "Мой последний чемпионат мира? Не знаю"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не думает о своем будущем в национальной команде, а намерен хорошо провести каждую игру чемпионата мира. Отметим, что аргентинец принимал участия в трех чемпионатах мира, но не выиграл ни один.

- Меня спрашивают, будет ли это мой последний чемпионат мира, но я не знаю. Я не думаю об этом сейчас. Конечно, это будет зависеть от того, как мы будем играть и как мы закончим турнир, - приводит La Nacion слова Месси.- За эти четыре года (с последнего чемпионата мира, когда аргентинцы уступили в финале Германии 0:1. – Прим. "СЭ") у нас были важные изменения в составе. Кроме того, нам было очень трудно претендовать на поездку в Россию, мы смогли получить путевку на ЧМ-2018 только в последнем матче отбора. Но знайте, что мы приехали в Москву с большим энтузиазмом и с нетерпением ждем начала. Мы очень хорошо готовились, у нас отличные игроки, мы будем сражаться в каждой игре.

Аргентинцы на групповом этапе турнира сыграют с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).