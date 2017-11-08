Лионель Месси: "Если выиграю чемпионат мира-2018 - пройду пешком от моего дома в Арройо-Секо до Сан-Николаса"

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью телеканалу TyC Sports, в котором он рассказал о критике национальной команды со стороны болельщиков. По его словам, внутри коллектива у всех хорошие отношения.

– Нас всех очень ранило то, что говорилось о сборной все это время. После стольких лет критики мы уже привыкли к тем дикостям, которые могут придумать, и можем справиться с этим. Мы пережили очень тяжелые моменты внутри команды. И помимо проигранных финалов было множество ударов, направленных на нас. Я разговаривал со всеми парнями – у нас отличные отношения, мы уже давно играем вместе и защищаем честь страны в футболках национальной команды.

Будем стараться и дальше помогать друг другу на поле и за его пределами. Надеюсь, мы сможем победить на ЧМ-2018 – это то, чего очень хочет каждый из нас. Если выиграем – обещаю, что пройду пешком от моего дома в Арройо-Секо до Сан-Николаса (около 50 км).