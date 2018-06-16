Лионель Месси: "Аргентина заслуживала победу, но я не использовал шанс"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который промахнулся с 11-метровой отметки в матче с Исландией (1:1), заявил, что на чемпионате мира никто ничего никому не подарит, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Мы выходили на поле с одной целью – победить, – сказал Месси. – Однако достичь, увы, этого не удалось. Мы забили быстрый гол, но исландцы сравняли счет, после чего рисунок игры изменился. Соперник забаррикадировался в обороне, лишил нас свободного пространства, и взломать защиту стало сложно. Да, у меня была возможность, но я ее не использовал... Мы заслуживали победу. Однако сейчас есть время отдохнуть, восстановиться и продолжать готовиться к следующим играм. На чемпионате мира никто никому просто так ничего не дарит.

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