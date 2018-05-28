Лилиан Тюрам: "Поведение Рабьо - это ребячество и непрофессионализм"

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал поведение хавбека "ПСЖ" Адриена Рабьо. Полузащитник отказался приезжать в расположение сборной Франции, поскольку не был включен в основную часть заявки на ЧМ-2018.

– Тренер принимает решение и делает выбор, так что его нужно уважать, – цитирует La Provence Тюрама. – Забавно, ведь Рабьо играет в топ-клубе. Получается, когда он выходит на поле, тренеру "ПСЖ" приходится оставлять в запасе какого-то другого сильного игрока. А тот ведь тоже может сказать: "Слушайте, я не хочу сидеть на скамейке, и я не приду на матч". Поведение Рабьо – ребячество и непрофессионализм. Для меня это сюрреализм какой-то.