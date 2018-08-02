Лилиан Тюрам: "Полное лицемерие говорить о том, что нельзя обсуждать происхождение французских игроков"

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам считает, что вопросы происхождения футболистов французской команды нужно поднимать публично. Он обратил внимание на то, что после победы Франции на ЧМ-2018 многие заговорили о том, что значительная часть французских футболистов имеет африканское происхождение.

– Будет полным лицемерием говорить о том, что нельзя обсуждать происхождение игроков, – цитирует Goal Тюрама. – Футболисты всегда обращаются к своему происхождению. Эта победа – выдающийся подарок для тех ребят, которые испытывают трудности с восприятием себя в качестве французов. Они могут совершить прыжок, но не нужно ждать, когда чемпионат мира заставит их чувствовать себя полноценными французами. Об этом должно говорить само общество, политики. Возможно, после этой победы больше будут говорить об интеграции, о легитимизации темнокожих во Франции. Потому что все равно все ссылаются на происхождение. Но об этом не говорят, обсуждая Ллориса, Гризманна, Эрнандеза, Павара, потому что все дело в цвете кожи.