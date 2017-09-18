Ликсутов заявил о готовности транспорта Москвы к ЧМ-2018

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что транспортная система столицы полностью готовы к проведению чемпионата мира-2018. В Москве матчи турнира примут два стадиона - "Лужники" и "Открытие Арена". Домашний стадион "Спартака" примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018. На "Лужниках" пройдут четыре игры группового турнира, включая поединок открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

- Мы полностью готовы к чемпионату мира по футболу 2018 года, - цитирует riamo.ru Ликсутова. - Осталось сделать небольшие вещи: подготовить справочники, перевести приложения на иностранные языки, но вся транспортная инфраструктура города, подвижной состав, система транспортной безопасности готовы уже сейчас к этим соревнованиям.