11:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Лига ВТБ - о трехочковом Неймара: "Ты можешь стать первым бразильцем в турнире"


Единая лига ВТБ в Твиттере прокомментировала ролик нападающего сборной Бразилии Неймара, в котором он демонстрирует мастерство исполнения трехочковых бросков. В настоящее время форвард находится в отпуске после вылета его национальной команды с чемпионата мира от Бельгии (1:2) на стадии 1/4 финала.

"У нас, в Лиге ВТБ, никогда не было бразильских игроков. Ты можешь стать первым", - говорится в комментарии к ролику.

 

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