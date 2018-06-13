Лидеры Белоруссии, Казахстана, Руанды, Ливии, Таджикистана и других стран посетят открытие ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров стран будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2018 в России.

Пресс-секретарь отметил, что на открытие турнира прибудут президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, глава Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, по случаю ЧМ в Москву прибудут лидеры: Казахстана – Нурсултан Назарбаев, Белоруссии – Александр Лукашенко, Абхазии – Рауль Хаджимба, Киргизии – Сооронбай Жээнбеков, Молдавии – Игорь Додон, Панамы – Хуан Карлос Варела, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, Южной Осетии – Анатолий Бибилов, а также избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес. По словам Пескова, все они посетят открытие турнира 14 июня, сообщает РБК.

Также на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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