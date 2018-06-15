Лидер группы "Чайф" после победы сборной России над Саудовской Аравией перепел песню "Аргентина - Ямайка 5:0"

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин в честь победы сборной России над Саудовской Аравией на чемпионате мира-2018 (5:0) переделал песню "Аргентина – Ямайка - 5:0". Видео опубликовано на странице группы в Инстаграме.

"Уходит боль, уходит боль, Россия – Саудовская Аравия - 5:0", – такой текст новой песни.

Шахрин при этом заметил: "Я просил, чтобы пятый отправили. Молодцы, порадовали старца".

Песню "Аргентина - Ямайка - 5:0" группа "Чайф" записала 20 лет назад, после матча чемпионата мира-1998.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу