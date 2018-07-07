Лидер группы "Бони НЕМ": "У нас есть шанс выиграть у Хорватии только по пенальти"

Рок-музыкант и бессменный лидер группы "Бони НЕМ" Кирилл Немоляев поделился своим мнением по поводу сегодняшнего матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, который пройдет в Сочи на стадионе "Фишт" (21.00 по Москве).

– России с Хорватией будет легче, чем с Испанией?

– Легче не легче, сложно сказать. Знаю, что наша надежда в том, что опять выстроим кордон перед воротами и будем молиться, что выстоим и доведем дело до пенальти.

– Других способов превзойти хорватов нет?

– Ну а какие? Мы показываем скучный и серый футбол. Атаки нет, мысль не прослеживается. Против команд высокого уровня у нас нет иных вариантов.

– Но при этом многие фавориты уже дома, а Россия продолжает выступления на ЧМ.

– Ну и что? В четвертьфиналах только Бельгия полностью соответствует уровню стадии, Россия и Хорватия слабее. Мы обыграли в первых матчах команды, которые я бы назвал странными. Да, можно порадоваться, похлопать в ладоши. Но это не отменяет факта, что у средняя сборная и футболисты. По всей стране еле-еле смогли набрать состав на турнир, это никуда не годится. У нас нет игроков на перспективу.

– А как же Головин, Черышев?

– Только если Головин сможет вырасти, больше никого не вижу. Денису повезло, что Дзагоев получил травму, а то вообще бы и не вышел на поле. Да, забил два красивых гола, но ему уже 28 лет, и он упустил свой час.

– На какой счет ставите?

– Буду рад, если матч закончится со счетом 0:0.

– Наш шанс выиграть только по пенальти?

– Да, но в любом случае, это лотерея. Так что посмотрим. (Арман МКРТЧЯН)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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