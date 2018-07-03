Личность англичанина, осквернившего памятник Черенкову, установлена

Фанаты сборной Англии на матче с Колумбией в Москве. Фото AFP

Личность английского фаната, который написал на памятнике Федору Черенков у стадиона "Спартак" слово "England", установлена, сообщает Твиттер Russian Ultras. Ранее "СЭ" сообщал, что вандалы осквренили памятник легендарному футболисту красно-белых.

"Личность англичанина установлена. Вот этот карлик оставил надпись на памятнике", - говорится в сообщении.

В эти минуты на стадионе "Спартак" проходит матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия - Англия.