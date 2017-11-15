Левандовски - лучший бомбардир европейского отбора ЧМ-2018, Киммих - лучший ассистент

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром европейского отборочного турнира чемпионата мира-2018. На его счету 16 мячей. Второе место занял португалец Криштиану Роналду, который забил 15 голов. На третьей позиции - датчанин Кристиан Эриксен и бельгиец Ромелу Лукаку, у которых по 11 мячей.

Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих. Он отдал 9 результативных передач. По 7 пасов у пятерых игроков - Дриса Мертенса (Бельгия), Душана Тадича (Сербия), Миралема Пьянича (Босния и Герцеговина), Томаса Мюллера (Германия) и Тома Менье (Бельгия).