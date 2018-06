Лев Яшин - в топ-25 лучших игроков чемпионатов мира по версии Four Four Two

Британский журнал Four Four Two в преддверии чемпионата мира-2018 представил свой рейтинг 25 лучших игроков за всю историю проведения турнира. На 12-м месте оказался бывший вратарь сборной СССР Лев Яшин. Легендарный голкипе принимал участие в чемпионатах мира 1958, 1962 и 1966 годов.

На первое место FourFourTwo поставил бывшего нападающего сборной Аргентины, чемпиона мира-1986 Диего Марадону. Второе место занял экс-форвард сборной Бразилии Пеле, третье – немецкий форвад Мирослав Клозе, ставший чемпионом в 2014 году.

Топ-25 игроков чемпионатов мира:

1. Диего Марадона (Аргентина)

2. Пеле (Бразилия)

3. Мирослав Клозе (Германия)

4. Роналдо (Бразилия)

5. Франц Беккенбауэр (Германия)

6. Кафу (Бразилия)

7. Гарринча (Бразилия)

8. Жюст Фонтен (Франция)

9. Зинедин Зидан (Франция)

10. Йохан Кройфф (Голландия)

11. Герд Мюллер (Германия)

12. Лев Яшин (СССР)

13. Паоло Росси (Италия)

14. Карлос Альберто (Бразилия)

15. Фабио Каннаваро (Италия)

16. Ференц Пушкаш (Венгрия)

17. Хави (Испания)

18. Мишель Платини (Франция)

19. Лотар Маттеус (Германия)

20. Эйсебио (Португалия)

21. Жаирзиньо (Бразилия)

22. Паоло Мальдини (Италия)

23. Ривалдо (Бразилия)

24. Роже Милла (Камерун)

25. Гари Линекер (Англия)