Лев Сахалинского зоопарка предсказал поражение России в матче с Хорватией

Лев Лорд в Сахалинском зоопарке предсказал победу сборной Хорватии в матче со сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018. Об этом сообщила заместитель директора зооботанического парка Татьяна Кузнецова.

- Идею использовать в качестве оракула самого колоритного нашего постояльца предложил сахалинский тележурналист Сергей Суханов. Мы с удовольствием ее поддержали, - цитирует Кузнецову "Р-Спорт".

Льву предложили сделать выбор между двумя мисками с мясом: в одну воткнули флаг России, во вторую – Хорватии. Африканский хищник предпочел позавтракать из второй тарелки, причем вместе с мясом он сжевал флажок и соломинку, на которой тот держался.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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