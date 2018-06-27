Лев останется у руля сборной Германии до 2022 года

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель отметил, что Йоахим Лев останется главным тренером сборной Германии после ЧМ-2018. По его словам, это не зависит от выступления команды на турнире.

– Еще до чемпионата мира мы решили, что продлим контракт Лева до 2022 года, – цитирует AFP Гринделя. – Потому что никто лучше не сможет справиться с перестройкой команды, которая необходима после чемпионата мира.

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